لاجارد: الآفاق المالية مهددة والتضخم سيبقى مرتفعا لبعض الوقت

أكدت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أن تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم ترخي بظلال قاتمة على الآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو.

وقالت لاجارد وفقا لفرانس برس: "العدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا يمثل عائقا مستمرا أمام النمو، وتداعيات التضخم المرتفع والإرباك المتزايد توهن الاقتصاد".

وأشارت لاجارد إلى أن تلك العوامل ترخي بظلال على آفاق النصف الثاني من 2022. وتابعت أن التضخم في منطقة اليورو لا يزال مرتفعا بشكل غير مرغوب فيه، ومن المتوقع أن يبقى أعلى من هدفنا لوقت معتبر.