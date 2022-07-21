الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مرتفعة بدعم أرباح "تسلا"

ارتفع المؤشر ناسداك عند بدء التعاملات اليوم الخميس حيث تصدرت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية أهداف الربح بين الشركات المدرجة في وول ستريت في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 48.35 نقطة أو 0.15 في المائة عند بدء التداول إلى 31826.49 نقطة.

وبحسب (رويترز) تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 4.43 نقطة أو 0.11 في المائة عند 3955.47 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 16.50 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 11914.15 نقطة عند بدء التعاملات.