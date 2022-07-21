هيئة السوق توافق على تخفيض رأسمال "سلامة للتأمين" من 250 مليون إلى 100 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية اليوم صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة سلامة للتأمين التعاوني تخفيض رأس مالها من 250 مليون ريال إلى 100 مليون ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 25 مليون سهم إلى 10 ملايين سهم.

وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. وسوف تنشر الشركة تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.