أوكرانيا تخفض قيمة عملتها 25 % دعما لاستقرار الاقتصاد

أعلن البنك المركزي الأوكراني خفض قيمة العملة الوطنية، الهريفنيا، بنسبة 25 % مقابل الدولار بسبب تأثير الحرب مع روسيا على اقتصاد البلاد.

وقال البنك المركزي في بيان إن "هذا الإجراء سيعزز القدرة التنافسية للمنتجين الأوكرانيين" و"سيدعم استقرار الاقتصاد في ظل ظروف الحرب" محددا سعر الصرف الخميس عند 36,57 هريفنيا للدولار مقابل 29,25 هريفنيا للدولار في السابق، وهو السعر الذي كان معتمدًا منذ بداية الحرب في فبراير بحسب الفرنسية.

