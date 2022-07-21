"الصحة" تدشن مشروع التحول من المحاسبة المبنية على الأساس النقدي إلى الاستحقاق

دشّنت وزارة الصحة , مشروع التحول من تطبيق المحاسبة المبنية على الأساس النقدي إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، وذلك في مقر الوزارة بالمدينة الرقمية.

ويأتي الاطلاق الفعلي للمشروع بعد نجاح المرحلة التجريبية، التي جرى العمل عليها بعد صدور الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.

وتضمن التدشين ورشة عمل شملت مقدم إفتتاحية، إضافة إلى تقرير عن الوضع الحالي للمشروع.