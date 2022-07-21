النفط يواصل تراجعه بفعل مخاوف الطلب .. "برنت" يهبط 5% دون 102 دولارا

تراجعت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي اليوم إذ فاق تأثير مخاوف الطلب القلق حيال قلة الإمدادات العالمية بعد أن كشفت بيانات حكومية أمريكية ضعف استهلاك البنزين في موسم ذروة السفر الصيفي.

ويتداول خام برنت على تراجع 4.9 في المائة أو 5.2 دولار إلى 101.7 دولار للبرميل بعد تراجعه 0.4 في المائة في الجلسة السابقة. بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 5.1 دولار أو 5.1 في المائة إلى 94.8 دولار للبرميل بعد تراجع بنسبة 1.9 في المائة أمس.

وظلت أسعار النفط متقلبة بعد أن اضطر المتعاملون إلى التأهب لانخفاض أكبر في الإمدادات العالمية بسبب غياب النفط الروسي عن الأسواق، فضلا عن مخاوف من الركود قد تضعف الطلب على الطاقة.

وكشفت بيانات حكومية أمس أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت3.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخاوف متعلقة بالإمدادات الليبية بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأربعاء استئناف الإنتاج في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط في الأسبوع الماضي.