66.9 مليار ريال أصول شركات التمويل في السعودية خلال 2021

أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي الثاني عن أداء قطاع التمويل في المملكة، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2021م، إضافة إلى نتائجه المالية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع شركات التمويل في المملكة. وبلغ حجم التمويلات الجديدة 25.4 مليار ريال فيما بلغت إجمالي الأصول 66.9 مليار ريال وبلغ رأس المال المجمع 19.5 مليار ريال

ويسلط التقرير الضوء على أبرز عناصر قائمة المركز المالي والدخل لقطاع شركات التمويل خلال عام 2021م، والمحفظة التمويلية للقطاع، والربحية ومؤشرات العائد، والرافعة المالية. كذلك يتضمن تصنيف المحفظة التمويلية للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقروض المتعثرة وتصنيفاتها، وحجم التمويلات الجديدة خلال الفترة، إلى جانب نسب السعودة في المستويات الإدارية، وعدد موظفي شركات التمويل. ويُمكن الاطلاع على تقرير قطاع التمويل لعام 2021م على موقع البنك المركزي عبر (الرابط).