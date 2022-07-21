توقعات بنمو الاقتصاد الصيني بنسبة أقل من 4% خلال 2022

من المرجح أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة أقل من 4 في المائة هذا العام، حيث تلقى سياسة عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا وأزمة قطاع العقارات والمستقبل الغامض بظلالها على البلاد.

وتوقع اقتصاديو وكالة بلومبرج للأنباء أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.9 في المائة خلال عام 2022 مقارنة بالعام الماضي.

وتوقع الاقتصاديون انخفاض نسبة النمو خلال الربع الثالث بواقع 30 نقطة أساس لتصل إلى 4.2 في المائة.

ولم تتغير التوقعات بالنسبة للربع الرابع، حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة 5 في المائة.

وقال الآن فون ميهرين الاقتصادي في بنك دانسك " الصين تواجه تحديات متجددة من تصاعد أزمة العقارات وضعف الطلب على عملتي الدولار الأمريكي واليورو والغموض بشأن تأثير القيود الجديدة لمكافحة فيروس كورونا على الاستهلاك الخاص والشركات الصغيرة".