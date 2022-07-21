ارتفاع أرباح نوكيا 31% في الربع الثاني إلى 460 مليون يورو

أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية نوكيا كورب اليوم نمو أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 31% إلى 460 مليون يورو مقابل 351 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح السهم الواحد خلال الربع الثاني 0.08 يورو بزيادة نسبتها 33% عن العام الماضي وكان 0.06 يورو.

وزاد صافي مبيعات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 11% سنويا إلى 5.87 مليار يورو، مقابل 5.31 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما زادت المبيعات بنسبة 3% عند تثبيت سعر الفائدة.

وقرر مجلس إدارة نوكيا صرف توزيعات نقدية بقيمة 0.02 يورو للسهم الواحد، على أن يتم الصرف يوم 4 أغسطس المقبل