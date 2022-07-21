ارتفاع أرباح هيونداي إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الثاني

قالت شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات اليوم إن أرباحها خلال الربع الثاني ارتفعت بنسبة 56% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى تحسن الانتاج وضعف العملة المحلية "الين".

وقالت الشركة في بيان إن صافي الأرباح خلال ثلاثة أشهر حتى يونيو الماضي ارتفع إلى 08. 3 تريليون وون (34. 2 مليار دولار) مقارنة بـ 1.98 تريليون وون خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع بيان الشركة ارتفاع الارباح إلى زيادة مبيعات طرازات جينسيس وانخفاض الحوافز وضعف الين مقابل الدولار بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وبالنسبة للمستقبل، قالت هيونداي إن ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية وتفشي فيروس كورونا مجددا والتضخم في ظل ارتفاع معدلات الفائدة سوف تبقي أمورا غامضة بالنسبة لقطاع السيارات.