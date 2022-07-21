الشورى يصوت بالموافقة على إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة

طالب مجلس الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية باستحداث معيار قياسي لمدى امتداد القيمة المضافة للمواد الخام الرئيسة في المملكة، للاستفادة منها محليا، والعمل مع الجهات المعنية لدعم وتشجيع مشاريع الخدمة الصناعية في مجالات الصيانة والخدمات الهندسية والإنشائية، وإيجاد مؤشرات القياس المناسبة لتوفر وتقدم هذه الخدمات.

واتخذ المجلس قراره خلال أعمال جلسته العادية الـ49 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة المنعقدة أمس الأربعاء عبر الاتصال المرئي برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى.

وقدمت لجنة الطاقة والصناعة خلال الجلسة وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقريرين السنويين لوزارة "الصناعة والثروة المعدنية" ووزارة "الطاقة" للعام المالي 1442 /1443.

ودعا المجلس وزارة الصناعة إلى مراجعة أسباب التفاوت في نسب الإنجاز للمبادرات الاستراتيجية مع تقديم الدعم اللازم لتنفيذ كل مبادرة لتواكب الأهداف الموضوعة لها، وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما أكد المجلس في قراره على الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة زيادة عدد مراكز التدريب المتخصصة في مجال الصناعة والتعدين، وتعزيز التحول لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وطالب المجلس "الصناعة والثروة المعدنية" بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع إلى وضع خطة استراتيجية لدعم وتشجيع التوطين الصناعي في مجال تقنيات الفضاء والفلك.

على صعيد متصل، صوت مجلس الشورى في قرار آخر بالموافقة على مطالبة وزارة الطاقة بدراسة أسباب تسرب القدرات البشرية، وإيجاد الحلول الناجعة، ووضع المحفزات المناسبة لتحقيق الاستقرار الوظيفي، لضمان استمرارية القوى العاملة لديها.

وطالب المجلس في القرار ذاته وزارة الطاقة بمراجعة أسباب التفاوت الكبيرة في نسب الإنجاز للمبادرات المعتمدة، بحيث تواكب الأهداف المأمولة وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة لمجلس الشورى وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

وأصدر"الشورى" قرارا خلال جلسته أمس، طالب فيه بدعم الميزانية التشغيلية لبرنامج تنمية المناطق الريفية الزراعية المستدامة "ريف" بما يتناسب مع أهدافه الاستراتيجية والمهام المنوطة به.

ودعا المجلس في قراره برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة إلى العمل على إيضاح المعايير المستند إليها في تقديم الدعم لجميع القطاعات داخل البرنامج، وإعلانها للمستفيدين، وذلك بما يكفل تحسين جودة العمل.

كما طالب "الشورى" البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع ودعم إنشاء منافذ تسويق للمنتجات عن طريق أسواق المزارع في المناطق الجاذبة للمشترين، والسياح في المدن، وتسريع إنشاء منافذ التسويق الإلكترونية، إضافة إلى إدراج قطاع تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الخضراوات ضمن القطاعات الرئيسة التي يدعمها البرنامج. وفي الجلسة نفسها، طالب المجلس وزارة التعليم بتقييم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام، بما يؤدي إلى توصيات تدعم استمرار تطبيقه وتطويره، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة التعليم والبحث العلمي وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم المقدمة في جلسة سابقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1442 /1443هـ، قدمها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى. وطالب المجلس في القرار ذاته، وزارة التعليم بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة "النظام الثلثي" على الجامعات السعودية، والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات بحسب نظامها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/27" وتاريخ 2 /3 /1441 هـ.. وطالب المجلس في قراره الوزارة بإعادة النظر في تطبيق المسارات على مدارس الثانوية العامة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الثانوي.

ودعا في القرار ذاته بدعم الجامعات السعودية والجهات ذات العلاقة، إلى توفير بيئة تحفيزية، تضمن عدم تسرب أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وتسهل استقطاب الكفاءات المتميزة من السعوديين وغير السعوديين.