الأسهم السعودية تكسب 102 نقطة بسيولة 7.9 مليار ريال .. و«المصارف» تستحوذ على ربع التداولات

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الرابعة في أطول سلسلة ارتفاع منذ ثلاثة أشهر، لتغلق عند 11864 نقطة بمكاسب 102 نقطة بنحو 0.88 في المائة. بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تسع نقاط بنحو 0.56 في المائة ليغلق عند 1644 نقطة.وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم، وكانت "المصارف" الأعلى دعما في ربحية المؤشر العام مع ارتفاع القطاع 1.45 في المائة متفوقا في أدائه على المؤشر العام ولقي القطاع اهتماما أوسع من قبل المتعاملين مع تداولات عليه بلغت 1.9 مليار ريال تعادل ربع تداولات السوق تقريبا. وكانت مكاسب السوق 2 في المائة تقريبا أثناء الجلسة بعدما اقتربت السوق من حاجز 12 ألف نقطة، لكنها تعرضت لضغوط بيع أفقدتها نحو نصف المكاسب، إلا أنها استطاعت الحفاظ على مستوياتها فوق المقاومة عند 11780 نقطة، واستمرار ذلك يبقي فرص عودة السوق فوق مستويات 12 ألف نقطة وصولا إلى 12400 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11810 نقاط، واتجه نحو أعلى نقطة عند 11995 نقطة رابحا 1.99 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر عند 11864 نقطة رابحا 102 نقطة بنحو 0.88 في المائة، ارتفعت السيولة 11 في المائة بنحو 779 مليون ريال لتصل إلى 7.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 26 مليون سهم متداول لتصل إلى 217 مليون سهم متداول، أما الصفقات ارتفعت 10 في المائة بنحو 38 ألف صفقة لتصل إلى 415 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "التأمين" بنحو 1.3 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 0.8 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 0.49 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنحو 3.4 في المائة، يليه "المصارف" بنحو 1.4 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.36 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 24 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 22 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنحو 7 في المائة بقيمة 518 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "إم آي سي" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 96.80 ريال، يليه سهم "العبد اللطيف" بنحو 9.99 في المائة ليغلق عند 19.60 ريال، وحل ثالثا سهم "المنجم" بنحو 9.56 في المائة ليغلق عند 69.90 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "المتحدة للتأمين" بنحو 9.96 في المائة ليغلق عند 19.70 ريال، يليه سهم "سايكو" بنحو 9.94 في المائة ليغلق عند 15.94 ريال، وحل ثالثا سهم "أليانز إس إف" بنحو 7.89 في المائة ليغلق عند 12.60 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 760 مليون ريال، يليه سهم "إس تي سي" بقيمة 420 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء" بقيمة 419 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية