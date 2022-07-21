«نمو» تتراجع 55 نقطة بتداولات قيمتها 28 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 55 نقطة بنحو 0.27 في المائة لتغلق عند 20760 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 79 في المائة بنحو 12 مليون ريال لتصل إلى 28 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 80 في المائة بنحو 182 ألف سهم لتصل إلى 411 ألف سهم، أما الصفقات فتراجعت 3 في المائة بنحو 72 صفقة لتصل إلى ألفي صفقة. وتصدر الأسهم المتراجعة "آيكتك" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 119 ريالا، يليه "المركز الطبي" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 107 ريالات، وحل ثالثا "المركز الكندي الطبي" بنحو 3.5 في المائة ليغلق عند 50.10 ريال. بينما تصدر الأسهم المرتفعة "كير" بنحو 19 في المائة ليغلق عند 59 ريالا، يليه "تدوير" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 77 ريالا، وحل ثالثا "عزم" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 174.80 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "كير" بقيمة عشرة ملايين ريال، يليه سهم "فاديكو" بقيمة 2.5 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "جاهز" بقيمة 2.3 مليون ريال.