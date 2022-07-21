«ناسداك» يصعد بفضل الأسهم عالية الربحية .. و«الأوروبية» تمحو مكاسبها بفعل توترات إمدادات الطاقة

ارتفع مؤشر ناسداك عند الافتتاح أمس بعد توقعات إيجابية من شركة نتفليكس أسهمت في تهيئة المجال لأسهم أخرى عالية الربحية.وبحسب "رويترز" زاد مؤشر ناسداك المجمع 12.94 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 11726.09 نقطة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 2.94 نقطة أو 0.01 في المائة عند الفتح إلى 31829.99 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.37 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 3935.32 نقطة.من جهة أخرى، ارتدت الأسهم الأوروبية عن ثلاث جلسات متتالية من المكاسب أمس بفعل التوترات التي تحيط بإمدادات الغاز الروسي إلى القارة في حين هبطت الأسهم الإيطالية وسط أزمة سياسية تعصف بحكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي.وأغلق المؤشر الرئيس للأسهم الإيطالية منخفضا 1.6 في المائة متأثرا بخسائر لأسهم البنوك. وطلب دراجي من مجلس الشيوخ إجراء تصويت على الثقة سيقرر فعليا ما إذا كانت حكومته الائتلافية ستبقى في السلطة. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي أثناء الجلسة بما يصل إلى 0.5 في المائة قبل أن يمحو مكاسبه وينهي الجلسة منخفضا 0.2 في المائة.وتضررت المعنويات بعد أنباء بأن الاتحاد الأوروبي طلب من الدول الأعضاء خفض استخدام الغاز 15 في المائة حتى آذار (مارس) المقبل كخطوة طارئة بعد أن حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن إمدادات الغاز من روسيا عبر أكبر خط أنابيب إلى أوروبا قد يجري خفضها بدرجة أكبر وربما وقفها.وتسببت مخاوف حيال أزمة في إمدادات الطاقة في أوروبا وضعف اليورو واحتمالات تشديد نشط للسياسة النقدية لكبح تضخم جامح في إثارة مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، ما دفع ستوكس 600 للهبوط بنحو 13.4 في المائة عن مستواه في بداية العام.وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية على أعلى مستوياته في نحو ستة أسابيع أمس بعدما حققت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب على غرار نظيراتها الأمريكية.وقفز مؤشر نيكاي 2.67 في المائة إلى 27680.26 نقطة مسجلا أكبر مكسب يومي منذ 13 أيار (مايو). وارتفع المؤشر للجلسة الخامسة على التوالي وسجل أعلى مستوى إغلاق منذ العاشر من يونيو. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.29 في المائة إلى 1946.44 نقطة.وأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد البارحة الأولى مع انضمام مزيد من الشركات للبنوك الكبيرة في إعلان نتائج فاقت التوقعات. وفي طوكيو ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا فزاد سهم "طوكيو إلكترون" 4.88 في المائة وسهم "أدفانتيست" 4.71 في المائة.وصعد سهم مجموعة سوفت بنك 4.14 في المائة كما ارتفع سهم الخطوط الجوية اليابانية 2.05 في المائة.إلى ذلك، ارتفعت الأسهم الصينية في نهاية تعاملات أمس مدفوعة بقرار إبقاء بنك الشعب الصيني على السياسة النقدية دون تغيير، بينما تزداد المخاوف بشأن دخول البلاد في حالة إغلاق آخر بعد انتشار موجة جديدة من فيروس كوفيد - 19.وأغلق مؤشر شنغهاي المركب على ارتفاع بنحو 0.77 في المائة إلى 3304 نقاط، كما صعد مؤشر سي إس آي 300 بنحو 0.34 في المائة إلى 4283 نقطة، وزاد مؤشر شنتشن المركب 0.71 في المائة إلى 2210 نقاط.وفي بورصة هونج كونج، ارتفع سهم "ميتوان" 2.96 في المائة في ختام التعاملات، كما صعد سهم "تنسنت" 1.62 في المائة، ما دفع مؤشر هانج سينج للصعود بنحو 1.11 في المائة ليغلق عند 20890 نقطة.