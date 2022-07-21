النفط قرب 107 دولارات للبرميل .. مخزون الخام الاستراتيجي الأمريكي الأدنى منذ 1985

تراجعت أسعار النفط في ختام تداولات متقلبة أمس، سيطرت عليها المخاوف بشأن الإمدادات ونقص المعروض في ظل العقوبات الغربية على روسيا، فيما هيمن ضعف الدولار الأمريكي على اهتمام المتعاملين.وسجلت عقود برنت عند التسوية 106.92 دولار للبرميل، منخفضة 43 سنتا أو 0.4 في المائة، فيما انخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية إلى 102.26 دولار للبرميل، منخفضة 1.96 دولار أو 1.88 في المائة.ويكبح مكاسب الخام استمرار أزمة تفشي الوباء في الصين، التي تحد من الطلب على النفط الخام والوقود في أكبر مستورد للنفط عالميا، إضافة إلى مخاوف الركود والتباطؤ الاقتصادي العالمي، خاصة مع ترقب قرار رفع الفائدة الأوروبية.يأتي هذا التراجع رغم انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة خمسة ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 480.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ تموز (يوليو) 1985.وبحسب "رويترز"، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس، إن إنتاج النفط الأمريكي تراجع بمقدار 100 ألف برميل يوميا على مدار الأسبوع المنتهي في 15 يوليو، إلى 11.9 مليون برميل يوميا، أدنى مستوى له منذ أوائل حزيران (يونيو).وكانت تلك المرة الأولى التي يهبط فيها الإنتاج لأسبوعين متتاليين منذ أواخر كانون الثاني (يناير)، وفقا لـ"رويترز". ويقول لـ «الاقتصادية»، محللون نفطيون: إن براميل النفط الخام تستمر في الحصول على علاوات ضخمة مدفوعة من نقص المعروض النفطي الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية.وأوضحوا أن تعطل خط أنابيب "كي ستون" أدى إلى قطع شحنات بعض النفط الكندي إلى مصافي التكرير الأمريكية، ما أدى إلى تفاقم الضيق ويتزامن ذلك مع استمرار غلق خط انابيب "نورد ستريم 1" بسبب الصيانة وإعلان روسيا أن عودة الخط للعمل بدءا من أمس، ستكون مشروطة، ما دعم المخاوف من نقص الإمدادات.وفى هذا الإطار، يقول الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، إن التقلبات السعرية محدودة، لكن السوق بشكل عام تعاني ضعف السيولة ونشاط حركة التنقل والسفر بسبب موسم الصيف، ما يرفع استهلاك الوقود ويحفز الأسعار نحو مزيد من المكاسب.ولفت إلى أن السوق تعاني نقص الاستثمارات الجديدة التي تعوض النضوب الطبيعي للحقول، ما يكبح قدرات المنتجين على زيادة المعروض النفطي، لكن في المقابل وفيما يخص الطلب تسيطر على السوق مخاوف الركود الذي يلوح في الأفق ويضر كثيرا بالطلب، إضافة إلى تداعيات قوة الدولار، لافتا إلى أنه يتم تداول العقود الآجلة لخام برنت بما يزيد على أربعة دولارات أعلى من الشهر التالي وهو ارتفاع كبير يشير إلى أن المصافي على استعداد لدفع أي زيادة في ثمن البراميل.أما جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، فيرى أن الأعباء تتقلص على الاقتصاد الأمريكي مع هدوء نسبي في وتيرة التضخم، لكن "الفيدرالي الأمريكي" يتمسك بسياسات الزيادات المتتالية والمتلاحقة في أسعار الفائدة، موضحا أن أسعار البنزين في جميع أنحاء الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في شهرين.وأوضح أن تحالف "أوبك +" حافظ على سياسات الإنتاج الشهرية بالوتيرة الحالية مع التمسك بالتفاهمات مع روسيا وبقية الحلفاء المستقلين لاتخاذ القرار بشكل توافق جماعي.ويوضح أندريه يانييف المحلل البلغاري ومختص شؤون الطاقة، أن "أوبك" لديها رؤية ثاقبة وهادئة للمتغيرات في السوق النفطية وهي تتمسك بقناعاتها، وعلى رأسها أنه لا يوجد نقص في النفط بالسوق، لكن هناك نقصا في قدرة تكرير النفط لتحويله إلى وقود، ما يخفف الضغوط على المنتجين - الذي ينتج أغلبهم بالحدود القصوى بالفعل - في مواجهة مطالب دولية دائمة بزيادة الإنتاج لتهدئة وتيرة أسعار النفط الخام.ونوه إلى توقع منظمة أوبك أن تكون السوق النفطية في العام المقبل أكثر ضيقا في العرض في ضوء توقعات قوية بتعافي الطلب في الصين واستمرار النمو في الهند وبشكل يتفوق على المخاوف واسعة النطاق الحالية من الركود والتباطؤ الاقتصادي العالمي، لكن يجب الاعتراف بحقيقة صعوبة التنبؤ بتحولات السوق في المرحلة الراهنة.بدوره يضيف، ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية، أن المخاوف من الركود كبيرة وتتنامى بقوة في الاقتصاد العالمي بعد الرفع المتتالي لأسعار الفائدة الأمريكية وتوقعات باتخاذ الإجراء نفسه برفع الفائدة الأوروبية، لكن الجميع على قناعة بأن هذا التباطؤ لن يسحق الطلب الذي ينمو بقوة منذ انحسار المخاوف المتعلقة بوباء كورونا واستئناف حركة التنقل والسفر الجوي على نطاق واسع وبحالة رواج أربكت عديدا من المطارات الدولية.