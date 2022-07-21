السعودية تحافظ على موقعها كأكبر مورد نفط للصين منذ بداية 2022

حافظت السعودية على موقعها كأكبر مورد نفط للصين منذ بداية العام الجاري، رغم إقبال المشترين الصينيين على الإمدادات المنخفضة السعر من روسيا.

وبلغ إجمالي واردات الخام التي ضختها السعودية إلى بكين، منذ كانون الأول (ديسمبر) حتى تموز (يوليو) الجاري نحو 43.3 مليون طن (1.75 مليون برميل يوميا)، وفقا لـ"رويترز".

استفاد المشترون الصينيون من الإمدادات المنخفضة السعر للنفط الروسي للشهر الثاني في حزيران (يونيو)، وسط عقوبات غربية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتفيد بيانات الإدارة العامة الصينية للجمارك، بأن إجمالي واردات النفط الروسي، بما يشمل الإمدادات التي تضخ عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغ 7.29 مليون طن بزيادة نحو 10 في المائة عن العام الماضي.

ومع ذلك، كانت الإمدادات الروسية في يونيو، التي بلغت ما يعادل نحو 1.77 مليون برميل يوميا، دون المستوى القياسي المسجل في مايو البالغ نحو مليوني برميل يوميا، وهو المستوى الذي توقعه المحللون.

وبلغ إجمالي الواردات الصينية من خام روسيا منذ بداية العام حتى الآن 41.3 مليون طن، بارتفاع 4 في المائة على أساس سنوي، لكنها ما زالت أقل عن السعودية التي ضخت 43.3 مليون طن (1.75 مليون برميل يوميا) إلى بكين.

وانخفض إجمالي واردات الصين من النفط الخام في يونيو قرب أدنى مستوى في أربعة أعوام، إذ أدت عمليات الإغلاق الصارمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، إلى خفض الطلب على الوقود. كما أدى ارتفاع الواردات من روسيا إلى تراجع الإمدادات من أنجولا والبرازيل.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الصين استوردت 260 ألف طن من النفط الخام الإيراني الشهر الماضي، في رابع شحنة منذ ديسمبر، ما يؤكد تقريرا سابقا نشرته "رويترز".

وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية على طهران، استمرت الصين في الحصول على النفط الإيراني، الذي ينقل عادة على أنه إمدادات من دول أخرى. وتواجه هذه الإمدادات، التي تشكل نحو 7 في المائة من إجمالي واردات الصين من النفط الخام، منافسة من التدفقات الروسية المتزايدة.

ولم تسجل الجمارك أي واردات من فنزويلا، حيث تجنبت شركات النفط الحكومية عمليات الشراء منذ أواخر 2019 خوفا من التعرض لعقوبات أمريكية ثانوية.

وارتفعت الواردات من ماليزيا، التي في الأغلب ما تستخدم كنقطة تحويل في العامين الماضيين للنفط القادم من إيران وفنزويلا، 126 في المائة على أساس سنوي إلى 2.65 مليون طن.

وعلى نحو منفصل، أظهرت البيانات أيضا أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الروسي بلغت 520530 طنا، لتصبح ثاني أعلى كمية تحصل عليها الصين على أساس شهري منذ بداية 2021 على الأقل.

وأظهرت البيانات أن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي للنصف الأول من 2022، ومعظمه قادم من مشروع سخالين - 2 في الشرق الأقصى ومحطة يامال للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي الروسي، ارتفعت 30 في المائة تقريبا على أساس سنوي إلى 2.36 مليون طن. ويأتي هذا مقابل انخفاض 21 في المائة على أساس سنوي في إجمالي واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة نفسها.