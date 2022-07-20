مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة تهبط مجددا في يونيو

هبطت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لخامس شهر على التوالي في يونيو إلى أدنى مستوى في عامين، بينما تجعل أسعار قياسية مرتفعة ومعدلات للفائدة تتزايد سريعا شراء المساكن مكلفا جدا لحصة متنامية من الأسر الأمريكية.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الأربعاء إن مبيعات المنازل المملوكة في السابق تراجعت 5.4 في المائة إلى معدل سنوي بلغ 5.12 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020 عندما كانت المبيعات تتعافى من ركود إغلاقات كوفيد-19.

وسجلت المبيعات انخفاضات في كل شهر منذ يناير .

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تنخفض المبيعات إلى معدل قدره 5.38 مليون وحدة، بحسب "رويترز" .

وعلى أساس سنوي، هبطت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل حوالي 90 في المائة من إجمالي مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، 14.2 في المائة.

وقفز متوسط أسعار المنازل القائمة في يونيو 13.4 المائة عن مستواه قبل عام إلى 416 ألف دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.