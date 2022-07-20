معدل التضخم السنوي في كندا يرتفع إلى 8.1% في يونيو، الأعلى في 39 عاما

قالت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الأربعاء إن معدل التضخم السنوي في كندا تسارع إلى 8.1 في المائة في يونيو ، بحسب "رويترز"، وهو أعلى مستوى منذ يناير 1983، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار البنزين.

وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المعدل السنوي إلى 8.4 في المائة في يونيو من 7.7 في المائة في مايو .