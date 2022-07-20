توقعات إيجابية لنتفليكس تصعد بالأسهم الأمريكية

ارتفع المؤشر ناسداك عند بداية تداولاته اليوم بعد توقعات إيجابية من شركة نتفليكس ساهمت في تهيئة المجال لأسهم أخرى عالية الربحية.

وزاد ناسداك 12.94 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 11726.09 نقطة عند الفتح.

وارتفع المؤشر داو جونز 2.94 نقطة أو 0.01 في المائة عند الفتح إلى 31829.99 نقطة، بحسب "رويترز" .

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 1.37 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 3935.32 نقطة.