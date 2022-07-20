بحث سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات بين السعودية وكوريا

استقبل الرئيس يون سيوك يول، رئيس كوريا، في المكتب الرئاسي بالعاصمة سيئول، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، الذي يقوم بزيارة رسمية لكوريا.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء له ولحكومة وشعب كوريا الصديق، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق السلام والاستقرار.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اليوم، رئيس البرلمان في كوريا كيم جين بيو، وذلك في مقر البرلمان الكوري بالعاصمة سيئول.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الكورية في العديد من مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في الموضوعات البرلمانية التي تهم البلدين الصديقين.

وتناول الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الصديقين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.