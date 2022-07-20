1.1 مليار دولار أرباح "فولفو" التشغيلية خلال الربع الثاني بدعم تحسن إمدادات الرقائق

أعلنت شركة صناعة سيارات الركوب السويدية فولفو كار زيادة أرباحها بقوة بفضل عائدات طرح شركة صناعة السيارات الكهربائية بولستار التابعة لها، بالإضافة إلى تحسن إمدادات

الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات.

وقالت فولفو كار، المملوكة لمستثمرين صينيين، إن أرباح التشغيل بلغت خلال الربع الثاني من العام الحالي 10.8 مليار كورونة (1.1 مليار دولار)، مضيفة أنها تتوقع وصول حجم مبيعاتها بالجملة خلال العام الحالي إلى أكثر من مبيعات العام الماضي، رغم احتمال تضرر مبيعات التجزئة بسبب تأخيرات التسليم، حيث تراجعت مبيعات التجزئة خلال الربع الثاني بنسبة 27% سنويا.

وأشارت بلومبرج إلى معاناة شركات صناعة السيارات في العالم لزيادة مبيعاتها في خضم مشكلات سلاسل الإمداد وتدهور التوقعات الاقتصادية.

وتراهن فولفو كار على التحول من سيارات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية إلى السيارات الكهربائية لتحسين ربحيتها.

يذكر أن فولفو كار ليس لها علاقة بشركة صناعة الشاحنات والحافلات والمعدات الثقيلة فولفو السويدية.