الأسهم السعودية تزيد مكاسبها إلى 200 نقطة بدعم رئيسي من البنوك

ارتفعت الأسهم السعودية خلال تعاملات جلسة اليوم بنحو 1.7 في المائة، والتي تعادل 200 نقطة، ليتداول المؤشر العام فوق مستوى 11950 نقطة.

وكان المؤشر العام قد أغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021.

وقاد قطاع البنوك السوق بعد ارتفاعه 2.9 في المائة، ليستمر القطاع بالارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي.

ويتداول سهما مصرف الراجحي والبنك الأهلي على مكاسب 4.1 و2.6 في المائة، وهما الأكثر دعما لحركة المؤشر العام.

في حين سجلت أسهم مصرف الإنماء وبنك الرياض مكاسب 4.1 و1.4 في المائة.

أما حركة الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت 156 شركة، تصدرها سهم العبد اللطيف المرتفع بالحد الأعلى 10 في المائة.

بينما تراجعت أسهم 51 شركة، بصدارة المتحدة للتأمين بعد تراجع السهم بالحد الأدنى 10 في المائة، ليواصل تراجعاته الحادة للجلسة الرابعة على التوالي.