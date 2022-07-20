تحديد سعر طرح أسهم شركة نت وركرس السعودية للخدمات بـ 71 ريال للسهم

أعلنت مجموعة الدخيل المالية اليوم بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة نت وركرس السعودية للخدمات في السوق الموازية "نمو" عن تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ (71) ريال للسهم الواحد، حيث ستبدأ فترة الطرح من يوم الأحد الموافق 24/07/2022 وتنتهي يوم الخميس الموافق 28/07/2022.

لمزيد من المعلومات، نرجو الاطلاع على نشرة الإصدار أو زيارة موقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو موقع المستشار المالي (aldukheil.com.sa) أو موقع الشركة (www.saudinetworkers.com).