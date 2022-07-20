استمرار تراجع سعر السكر مع خفض أسعار البنزين في البرازيل

استمر تراجع أسعار العقود الآجلة للسكر في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد إعلان شركة النفط البرازيلية العملاقة بتروبراس خفض أسعار البنزين وهو ما سيقلل الطلب على وقود الإيثانول المستخرج من قصب السكر في البلاد.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن بتروبراس خفضت سعر البنزين بنسبة 4.9 % إلى 0.72 دولار للتر، اعتبارا من الغد. في الوقت نفسه أبقت على سعر الديزل "السولار" دون تغيير.

وأضافت أن انخفاض سعر البنزين يؤدي على تراجع القدرة التنافسية للوقود البديل الإيثانول في السوق البرازيلية، مما يتيح زيادة إنتاج البلاد من السكر.

وتراجع سعر السكر الخام في تعاملات بورصة آي.سي.إي الأمريكية للعقود الآجلة اليوم بنسبة 2.9 % إلى 18.84 سنت لكل رطل ليتجه نحو تسجيل أكبر تراجع له منذ مايو الماضي. وفي لندن واصل السعر تراجعه لليوم الثاني على التوالي.

ومن المتوقع زيادة إمدادات السكر من البرازيل مع بدء موسم الحصاد في البلاد التي تعتبر من أكبر منتجي السلعة في العالم.