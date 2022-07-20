باتفاق مع لوكهيد مارتن .. تأسيس مركز لتصنيع المواد المركبة للطائرات في الرياض

أعلنت شركة SAMI للمواد المركبة المحدودة، المملوكة بالكامل لشركة SAMI، الشركة الوطنية الرائدة للصناعات الدفاعية في المملكة، توقيعها اتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن العالمية الرائدة في مجال الأمن والطيران، لتأسيس مركز التميز في تصنيع المواد المركبة في الرياض، بدعم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في مسعى إلى تعزيز قدرات تصنيع الطائرات في المملكة.ووقع الاتفاقية المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد الرئيس التنفيذي لمجموعة SAMI، ومارتن راي بيسيللي نائب الرئيس للأعمال الدولية بشركة لوكهيد، بحضور المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك في المملكة المتحدة على هامش دورة عام 2022 من معرض فارنبرة الدولي للطيران.يأتي إنشاء مركز التميز في تصنيع المواد المركبة ضمن جهود شركة SAMI الرامية إلى تطوير قطاع الصناعات الدفاعية المستدامة والاكتفاء الذاتي في المملكة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين ما يربو على 50 من الإنفاق الدفاعي للمملكة مع نهاية العقد الحالي، وسيساعد المركز الجديد المملكة على بناء قدراتها في تصنيع الطيران من أجل إنتاج حلول متطورة في المستقبل.وستقوم شركتا SAMI للمواد المركبة المحدودة ولوكهيد مارتن بتقييم وتطوير المركز على عدة مراحل، إضافة إلى تنمية الكوادر الوطنية.وقال المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية: "يسعدنا أن ندعم مثل هذا التعاون الاستراتيجي بين شركات التصنيع المحلية ونظيراتها العالمية من المصنعين للمعدات الأصلية، ونتطلع قدما إلى تطوير مركز التميز الذي سيعزز الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي للمملكة في قطاع الطيران خاصة، وقطاع الدفاع عامة".من جهته، قال المهندس أبوخالد "نعتز بالعلاقة القوية التي تجمعنا مع شركة لوكهيد مارتن على مر الأعوام، إذ تشهد هذه العلاقة مزيدا من التقدم والتطور لشركتينا، ولقطاع الطيران الواعد في المملكة". من جانبه، قال بيسيللي: "تحرص لوكهيد مارتن على تعزيز تعاونها مع شركة SAMI في إطار مساعيها إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن خلال الشراكات الصناعية وبرامج نقل المعرفة المختصة ومبادرات تنمية الموارد البشرية، سنواصل جهودنا في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية في المملكة العربية السعودية". بدوره، ذكر جون فلافين الرئيس التنفيذي لشركة SAMI للمواد المركبة المحدودة "ستشكل شركة SAMI للمواد المركبة المحدودة مركزا خاصا لتصنيع المواد المركبة في المملكة الذي سيتضمن أحدث وأفضل المعدات والمواد المستخدمة في هذا المجال، وسيعمل مركز التميز في تصنيع المواد المركبة على تطوير قوى عاملة سعودية ماهرة لإنتاج مكونات ومواد مركبة وفقا لمتطلبات منصات الطيران والفضاء الدفاعية والتجارية".