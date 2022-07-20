3.6 ألف نزاع على أوقاف أمام المحاكم بانخفاض 25 % .. معظمها في الرياض

نظرت المحاكم السعودية في 3630 دعوى وقفية وقعت عليها نزاعات وخلافات خلال العام الهجري الجاري "349 يوما" مسجلة انخفاضا بنحو 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام بالسابق.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل اطلعت «الاقتصادية» عليها استحوذت محاكم الرياض على نحو 90.4 في المائة من إجمالي دعاوى الأوقاف خلال الفترة الماضية، إذ بلغ عددها 3281 دعوى، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 160، والمدينة المنورة بـ 146، ثم المنطقة الشرقية بـ 94 دعوى.فيما بلغ عدد دعاوى الأوقاف في منطقة القصيم 77 دعوى، تليها منطقة عسير بـ 22 دعوى، ثم منطقة حائل بـ 15، ومنطقتا الباحة وجازان بأربع دعاوى لكل منهما، ومنطقتا تبوك ونجران بدعويين، تليهما منطقة الحدود الشمالية بدعوى واحدة كأقل المناطق في إنهاءات الأوقاف.إلى ذلك أجرت وزارة العدل من خلال بوابة ناجز لقطاع التوثيق خلال إجازة عيد الأضحى أكثر من 118 ألف عملية إلكترونية، شملت خدمات الوكالات، والإفراغ العقاري، وعديدا من الخدمات التوثيقية الأخرى.وأوضحت الوزارة أن قائمة الخدمات التوثيقية شملت إصدار أكثر من 80 ألف وكالة إلكترونية، وسبعة آلاف عملية نسخ وكالة، و20 ألف عملية فسخ وكالة، و5261 عملية توثيق عقد زواج، و432 عملية توثيق إقرار، و637 عملية توثيق حالات اجتماعية، و714 عملية توثيق ورثة متوفى.وأشارت إلى إجراء 1226 عملية إفراغ عقاري إلكتروني بقيمة تجاوزت 196 مليون ريال، إضافة إلى 3045 عملية تحديث صكوك، و422 عملية تفعيل حساب منشآت.وأكدت الوزارة المضي قدما في إتاحة جميع خدماتها التوثيقية إلكترونيا، دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.وتجاوز إجمالي المستفيدين من خدماتها العدلية المقدمة رقميا عبر تطبيق الأجهزة الذكية المليون مستفيد، وذلك خلال العام الجاري 2022.وأوضحت أن تطبيق ناجز شهد خلال العام إطلاق 21 خدمة جديدة، من أهمها: كتابات العدل المتنقلة، وإتاحة تحميل صك الحكم، والتحقق من صك حكم، والاستعلام عن طلبات التنفيذ، وخدمة المواعيد "حجز موعد، الاستعلام عن موعد"، وخدمات التحقق "فواتير فرجت، حالة اجتماعية، وكالة، معاملة"، إضافة إلى خدمات مأذوني الأنكحة "طلب ترخيص، تجديد رخصة، إعادة قيد"، إلى جانب توفير التطبيق لدليل مأذوني الأنكحة.