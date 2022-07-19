محللون: أسعار الديزل والبنزين العالمية أعلى بكثير من الخام .. تحفز المصافي لشراء البراميل

تراجعت أسعار النفط الخام أمس بفعل مخاوف من تضرر الطلب على النفط من تباطؤ اقتصادي محتمل، لكن شح الإمدادات على أثر العقوبات الغربية في النفط الروسي حد من الخسائر.وتلقت أسعار النفط الخام دعما من انخفاض الدولار وهو الأمر الذي يجعل النفط المقوم بالدولار أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.وقال لـ "الاقتصادية" محللون نفطيون إن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفعت على المنتجات المكررة في الصين بسبب التفاؤل بتعافي الطلب رغم استمرار الجهود المكثفة لمكافحة وباء كورونا لكن الأغلبية متفائلة بشأن انتعاش الطلب في الصين كما يمكن أن تعود الصادرات النفطية من ليبيا إلى طاقتها الكاملة في نهاية تموز (يوليو) الجاري.وأكد المحللون أن الدولار القوي أدى إلى انخفاض أسعار النفط والسلع حيث لا يزال هو الملاذ الآمن المفضل في العالم خلال هذه الأوقات المضطربة وهو ما يضع رياحا معاكسة أمام أسعار السلع الأخرى كما لا تزال أسعار الديزل والبنزين أعلى بكثير من النفط الخام، ما يعطي المصافي حافزا كبيرا لشراء البراميل.وقال سيفين شيميل مدير شركة "في جي أندستري" الألمانية إن معنويات السوق متذبذبة في ظل مراهنة المستثمرون على انتعاش الطلب على المنتجات المكررة في الصين كما تتقلص المخاوف من شح الإمدادات في المقابل بسبب استعادة محتملة لإنتاج النفط الخام الليبي.وأشار إلى أن الصين تقاوم بشدة ضغوط جائحة كورونا على الطلب وتحاول العودة إلى المستويات الطبيعية للاستهلاك خاصة بعدما تراجعت صادرات الصين من زيت الغاز والبنزين ووقود الطائرات في يونيو إلى أدنى مستوى لها في سبعة أعوام بحسب بيانات رسمية في بكين.من جانبه، ذكر روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات أن الموجة الحارة الواسعة التى تجتاح العالم سواء في أوروبا أو آسيا أدت إلى زيادة الطلب على أجهزة تكييف الهواء، ما رفع التوقعات بحرق مزيد من البنزين وزيت البنزين مع انخفاض أسعار التجزئة في الآونة الأخيرة.ولفت إلى أن المخاوف من شح الإمدادات تتقلص في ظل عودة قريبة محتملة للإنتاج الليبي بكامل طاقته وعودة أنشطة التصدير خاصة من المكثفات بعد رفع حالة القوة القاهرة من جميع الموانئ والحقول في ليبيا، مشيرا إلى تأكيد وزارة النفط الليبية بدء الاستئناف الرسمي لصادرات النفط بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أشهر.من ناحيته، قال ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز إن المخاوف من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود ما زالت قائمة وتقود إلى تقلبات سعرية من حين إلى آخر خاصة أن التضخم المرتفع في الولايات المتحدة يعني أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بينما في المقابل "نجد أن أسواق النفط الفعلية لا تزال ضيقة للغاية".وأوضح أنه مع تزايد المخاوف من أن الاقتصاد العالمي قد يتجه نحو الركود انخفضت أسعار الغاز في الولايات المتحدة الآن لأكثر من 30 يوما متتاليا لكن أغلب التوقعات تذهب إلى أن أسعار النفط والغاز الأرخص من غير المرجح أن تقنع الاحتياطي الفيدرالي بالتساهل في نظام رفع أسعار الفائدة.بدورها، قالت مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة "أجركرافت" الدولية إن تكلفة الطاقة في الولايات المتحدة لا تزال مرتفعة بالمعايير التاريخية حيث قفزت بنسبة 41.6 في المائة على أساس سنوي في يونيو الماضي وهي أكبر زيادة منذ أبريل 1980، مشيرة إلى أنه على مدار الأسبوعين الماضيين تباطأ ارتفاع أسعار النفط إلى حد كبير حيث يحوم النفط الخام حاليا حول 100 دولار برميل بسبب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.وأضافت أن المخاوف من مزيد من تراجع الطلب تلقي بثقلها على الأسواق بعد أن بدأت شنغهاي وبعض المدن الصينية الأخرى في سن قيود جديدة لمكافحة الوباء تراوح بين إغلاق الأعمال وعمليات الإغلاق الأوسع في محاولة للسيطرة على انتشار أحدث متغير للفيروس وقد أضيف إلى ذلك قيام بعض منتجي النفط ببيع عقود طويلة الأجل للتحوط من إمداداتهم.وفيما يخص الأسعار، تراجع النفط 2 في المائة أمس بعد زيادة بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في الجلسة السابقة بفعل مخاوف من تضرر الطلب على النفط من تباطؤ اقتصادي محتمل، لكن قلة الإمدادات وانخفاض الدولار حدا من الخسائر.وبحسب "رويترز"، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.62 دولار أو 1.5 في المائة إلى 104.65 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس. وصعد العقد 5.1 في المائة يوم الإثنين وهي أعلى زيادة منذ 12 أبريل.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 1.87 دولار أو 1.8 في المائة إلى 100.73 دولار للبرميل. وقفز العقد 5.1 في المائة يوم الإثنين الماضي في أعلى زيادة مئوية منذ 11 مايو.وينقضي أجل عقد أغسطس لخام غرب تكساس الوسيط اليوم الأربعاء.وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن صندوق النقد الدولي حذر من أن أي تحرك روسي لوقف إمداد أوروبا بالغاز سيؤدي إلى انكماش اقتصادي بأكثر من 5 في المائة خلال العام المقبل في جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكا وإيطاليا.وأبلغت شركة غازبروم الروسية العملاء في أوروبا بأنها لا تضمن إمدادات الغاز بسبب الأوضاع "الاستثنائية" حسبما ورد في خطاب.وتأثرت الأسعار أيضا بفعل توقعات بزيادة مخزونات الخام الأمريكية، وكشف استطلاع مبدئي للرأي أن مخزونات الخام ونواتج التقطير الأمريكية قد تكون زادت في الأسبوع الماضي، في حين من المرجح انخفاض مخزونات الوقود.واضطربت أسعار النفط بفعل مخاوف متعلقة بالإمدادات بعد عقوبات غربية على إمدادات الخام والوقود الروسية أدت إلى اضطراب الشحنات التجارية إلى المصافي ثم إلى المستهلكين، فضلا عن زيادة مخاوف أن تؤدي محاولات البنك المركزي الأمريكي السيطرة على التضخم إلى ركود يخفض الطلب مستقبلا على الوقود.وتلقت أسعار النفط دعما من انخفاض الدولار أمس.من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 108.76 دولار للبرميل يوم الإثنين مقابل 104.39 دولار للبرميل في اليوم السابق.وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس أن سعر السلة التى تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع على التوالي عقب انخفاضات متتالية سابقة وأن السلة استقرت تقريبا مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 108.86 دولار للبرميل.