بيتكوين ترتفع لأعلى مستوياتها منذ شهر

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بيتكوين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتخرج من نطاق تداولها على مدى شهر تقريبا.

وارتفع سعر أكبر عملة رقمية اليوم بنسبة 9.1 % إلى 23439 دولار للواحدة الواحدة وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف يونيو الماضي، أي قبل انهيار شركة الإقراض بالعملات المشفرة سلسيوس نتورك. كما ارتفع سعر العملة الرقمية الأصغر إيثر خلال إحدى لحظات التداول بنحو 11 %، وارتفع سهم سولانا بأكثر من 10 % قبل أن تتراجع مع تقدم التعاملات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البتكوين ظلت تتحرك على مدى شهر بين 19 ألف و22 ألف دولار للوحدة الواحدة، في ظل محاولات المستثمرين تضميد جراحهم واستيعاب خسائرهم نتيجة تشديد السياسات النقدية، قبل أن تأتي أزمة انهيار شركة سلسيوس وتيرا يو.إس.دي في مايو الماضي.

وكانت بتكوين قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر الماضي مسجلة حوالي 62 ألف دولار للوحدة الواحدة.