بطولة الرياض ماسترز في Dota 2 ثاني منافسات الرياضات الإلكترونية ضمن موسم الجيمرز

تنطلق يوم غد الأربعاء ثاني منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية من خلال بطولة "الرياض ماسترز" في اللعبة الشهيرة Dota 2 ضمن موسم الجيمرز – الحدث الأكبر في الرياضات والألعاب الإلكترونية عالمياً – والذي تحتضنه بوليفارد رياض سيتي على مدار 8 أسابيع في العاصمة الرياض.

وبجوائز مالية ضخمة تصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي، ستتنافس 10 من نخبة الفرق العالمية طوال 5 أيام في الفترة من 20 يوليو حتى 24 يوليو للحصول على لقب البطولة وأكبر حصة من الجوائز المالية. وتضم قائمة الفرق المشاركة كل من: الفريق السعودي Deboosters بالإضافة إلى OG و Team Secret و Nigma Galaxy و Team Spirit و Tundra Esports و Nigma Galaxy و Liquid وRoyal Never Give Up و PSG.LGD من أوروبا وشمال أمريكا والصين.

وتتنافس الفِرق العشر على مجموع جوائز بقيمة 4 ملايين دولار، يحصل صاحب المركز الأول منها على 1,5 مليون دولار منفردًا، الأمر الذي سيمنح الفرق واللاعبين الدافع الأكبر لتقديم أفضل ما لديهم في مواجهات مرتقبة مليئة بالحماس والتشويق. كما سيتم توزيع مليون دولار إضافية على الفِرق المشاركة كافّة، دعمًا لهم من قِبل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

وصرَّح صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية قائلًا: "تحظى لعبة Dota 2 بشعبية ومكانة كبيرة في أوساط لاعبي النخبة ومجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية، وهو ما دفعنا إلى استحداث بطولة جديدة كليًا ضمن فعاليات موسم الجيمرز - وهي بطولة الرياض ماسترز في Dota 2. ومنذ الإعلان عنها لمسنا تفاعلاً كبيراً من المجتمع وعشاق ومحبي اللعبة الشهيرة، وسعداء بهذا التفاعل الذي يأتي بعد نجاح البطولة الافتتاحية لمنافسات الرياضات الإلكترونية في لعبة Rocket League. ونتوقع أن تقدم الرياض ماسترز تجربة مميزة وسط أجواء حماسية ولدينا خطط مستقبلية خاصة بالبطولة ونتطلع للكشف عنها مع نهاية الموسم. وأتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة".

وستنطلق مرحلة المجموعات بنظام روبين يوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة حيث ستنقسم الفرق إلى مجموعتين تضم كل منهما خمس فرق، وستصعد الفرق التي حققت أفضل إجمالي من النقاط إلى الدور النصف النهائي مباشرةً، على أن يلعب أصحاب المركزين الثاني والثالث في الدور ربع النهائي. وستقام في اليومين اللاحقة مواجهات الدور ربع النهائي ونصف النهائي والتي سيتأهل منها الفريق الذي سيحقق أفضل نتيجة من أصل 5 مواجهات، على أن يكون النهائي بنظام "الأفضل من 7 مواجهات".

وتتجه الأنظار إلى فريق PSG.LGD الصيني، والذي يُعتبر المرشح الأوفر حظاً للفوز ببطولة الرياض ماسترز Dota 2 نظراً لكتيبته المميزة والتي تجمع أفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم.

وعلَّق اللاعب Yiping “Y” Zhang من فريق PSG.LGD على مشاركتهم المرتقبة قائلاً: "تُعد بطولة الرياض ماسترز في Dota 2 فرصةً مذهلة بالنسبة لنا للتنافس ضد اللاعبين المحترفين من مناطق مختلفة وعلى نطاق عالمي. وعلى الرغم من مررونا بمنافسات DPC إقليمية طويلة على مدار المواسم الثلاثة الماضية في الصين، ستمكننا هذه البطولة الجديدة من التنافس في مدة أقصر، ولكن الضغط سيكون فيها بشكل أكبر بسبب قوة الفرق المشاركة. نحن متحمسون لاختبار مهاراتنا ضدهم وسعداء للحصول على هذه الفرصة أخيرًا لمواجهة منافسين جُدد خارج الصين".

وسيتم بث مجريات البطولة التي يتم ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، مباشرة على حسابات موسم الجيمرز في مختلف المنصات من خلال 8 لغات مختلفة لمنح ملايين المشاهدين حول العالم فرصة متابعة جميع أحداث المنافسات والأجواء الخاصة بالبطولة.