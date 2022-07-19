الأسواق الناشئة تتعرض لضغوط هروب المستثمرين .. أدنى مستويات للعملتين الهندية والباكستانية

سجلت الروبية الهندية والباكستانية أدنى مستويات على الإطلاق، مع تعرض الأسواق الناشئة لضغوط هروب المستثمرين إلى أصول آمنة، فيما تراجعت الليرة التركية إلى معدلات كانون الأول (ديسمبر) الماضي.وفي التفاصيل تراجع سعر صرف العملة الهندية إلى أكثر من 80 روبية للدولار للمرة الأولى في وقت يعزز الدولار موقعه ويزداد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج.وأظهرت بيانات "بلومبيرج" بأن سعر الروبية بلغ 80.0600 في مقابل الدولار بعد بدء التداول.وأدى ارتفاع مستوى التضخم ومعدلات الفائدة في الولايات المتحدة الذي ترافق مع المخاوف من ركود اقتصادي وشيك في أكبر اقتصاد في العالم إلى ارتفاع سعر الدولار في الأسابيع الأخيرة في وقت يحاول المستثمرون تجنب المخاطر.وفاقم تشديد السياسة النقدية الأمريكية من خروج رؤوس الأموال من أسواق ناشئة مثل الهند حيث سحب مستثمرون أجانب مبلغا صافيا قدره 30.8 مليار دولار على شكل ديون وأسهم هذا العام.وأظهرت بيانات نشرت الأسبوع الماضي أن التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في الولايات المتحدة سجل مستوى جديدا في يونيو يعد الأعلى منذ أربعة عقود، متجاوزا تقديرات السوق ومعززا التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بشكل كبير الأسبوع المقبل.وفي بيان خطي موجه إلى البرلمان، أرجعت نيرمالا سيثارامان وزيرة المال الهندية التراجع الكبير للروبية إلى أسباب خارجية.وأفادت أن "عوامل دولية مثل النزاع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار الخام وتشديد الظروف المالية العالمية هي الأسباب الرئيسة لتراجع الروبية الهندية أمام الدولار".وأضافت مع ذلك فإن العملة الهندية تحسنت في مقابل الجنيه الاسترليني والين الياباني واليورو خلال عام 2022.لكن ارتفاع أسعار الخام أدى إلى تدهور الميزان التجاري في بلد يستورد 80 في المائة من احتياجاته النفطية.وازداد العجز التجاري على صعيد البضائع في الهند ليسجل مستوى قياسيا بلغ 26.18 مليار دولار في يونيو، وفق ما كشفت بيانات رسمية الأسبوع الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف استيراد الخام والفحم.وفي مراجعتها الاقتصادية الشهرية، قالت وزارة المال إن ازدياد تكاليف الواردات من شأنه أن يفاقم العجز الحالي في الحساب ويؤدي إلى هبوط قيمة الروبية بشكل إضافي.وانخفض التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في الهند، سادس أكبر قوة اقتصادية في العالم بشكل طفيف ليصل إلى 7.01 في المائة في يونيو بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ ثمانية أعوام في أبريل مسجلا 7.79 في المائة.لكن ارتفاع الأسعار بقي أعلى من هدف 2 إلى 6 في المائة الذي حدده المصرف المركزي رغم رفع معدلات الفائدة في مايو ويونيو.كذلك باع المصرف المركزي أكثر من 34 مليار دولار من احتياطاته من العملات الأجنبية على أمل المحافظة على استقرار الروبية.في سياق متصل تراجعت الليرة التركية لتبلغ 17.579 مقابل الدولار، إذ دفعت قوة الدولار والمخاوف حيال ارتفاع التضخم المحلي وانخفاض أسعار الفائدة العملة إلى أضعف مستوياتها منذ الأزمة الكبيرة في العملة في ديسمبر.ومنذ الانهيار التاريخي العام الماضي استخدم البنك المركزي احتياطياته من العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار في الليرة التي لا تزال منخفضة بنحو 25 في المائة هذا العام بعد أن نزلت 44 في المائة في 2021 لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.وبحسب "رويترز" أدت تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة في أواخر العام الماضي إلى اندلاع أزمة دفعت التضخم للارتفاع إلى ما يقرب من 80 في المائة في يونيو.وخلال الأشهر الماضية، كثفت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات لكبح انخفاض سعر الصرف الأجنبي، ومنها وضع قيود على إقراض الشركات التي لديها ما يزيد على مليون دولار نقدا بالعملة الأجنبية وتطبيق خطة لإيداع العملات الأجنبية مدعومة من الدولة.وأظهر استطلاع أن من المقرر أن يبقي اجتماع البنك المركزي التركي للسياسة النقدية سعر الفائدة القياسي عند 14 في المائة للمرة السادسة على التوالي رغم تباطؤ النمو الاقتصادي عالميا وبلوغ التضخم السنوي ذروة 24 عاما.وقال أليكس كوبتسيكفيتش كبير محللي السوق لدى إف.إكس برو "شوهدت تدخلات في العملة أوقفت هبوط الليرة بالقرب من 17.35 للدولار في يونيو وأوائل يوليو".وأضاف أنه بعد تصحيح الشهر الماضي من غير المرجح أن تواصل الأسعار في السوق الانخفاض حتى تصل الليرة إلى مستويات قياسية بالقرب من 18.30 للدولار.وأظهر استطلاع منفصل أن من المتوقع أن يتراجع التضخم ليصل إلى نحو 70 في المائة بنهاية العام.ونتيجة لحرب روسيا في أوكرانيا أدت الضغوط الاقتصادية من الصين والمخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي إلى خروج تاريخي للمستثمرين من الأسواق الناشئة.إلى ذلك، تراجعت قيمة العملة الباكستانية، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، وسط حالة من الغموض السياسي الذي أججته الدعوة لإجراء انتخابات عامة جديدة.وأظهرت بيانات البنك المركزي الباكستاني أن الروبية الباكستانية تراجعت إلى سعر 223 مقابل الدولار في سوق البنوك.وقال ظفار براتشا الأمين العام لاتحاد شركات الصرافة الباكستانية "تمر العملة بموجة خسائر خلال اليومين الماضيين، تراجع السعر خلالها 11 روبية مقابل الدولار".وصرحت مريم أورانجزيب وزيرة الإعلام بأن "عدم الاستقرار السياسي تسبب في عدم استقرار اقتصادي في البلاد".كان عمران خان رئيس الوزراء السابق، الذي أطيح به في أبريل، طالب بإجراء انتخابات وطنية جديدة بعد فوز حزبه الكاسح في انتخابات تكميلية في إقليم البنجاب.وقال خان عبر "تويتر": "أي مسار آخر لن يؤدي سوى إلى مزيد من الغموض السياسي والفوضى الاقتصادية".وأشارت أورانجزيب إلى أن الحكومة الائتلافية تتخذ قرارات صارمة وغير شعبية لإنقاذ البلاد من التخلف عن سداد ديونها، وستكمل ولايتها.