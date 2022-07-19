الأسهم السعودية تغلق عند مستوى 11761 نقطة بأعلى سيولة في شهر

ارتفعت الأسهم السعودية 206 نقاط بنحو 1.8 في المائة لتغلق عند 11761 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 28 نقطة بنحو 1.7 في المائة ليغلق عند 1635 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم مع تحسن في السيولة التي سجلت 7.1 مليار ريال مرتفعة عن أدنى مستوياتها في عامين لتصل إلى أعلى مستوى في شهر. واستطاعت السوق التفوق على متوسط 20 يوما، ما أسهم في تحسن شهية المخاطرة ودفع متعاملين للشراء بعدما عادت الأسعار سابقا لمستويات متدنية.

من ناحية فنية ستواجه السوق مقاومة عند مستويات 11780 نقطة، قدرة السوق في الاستقرار أعلى منها سيحسن من الأداء الصاعد للسوق حتى مستويات 12480 نقطة.







الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11582 نقطة، وتداولت بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 11530 فاقدا 0.2 في المائة، بينما الأعلى عند 11761 نقطة رابحا 1.8 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 11761 نقطة رابحا 206 نقاط بنحو 1.8 في المائة. وارتفعت السيولة 21 في المائة بنحو 1.3 مليار ريال لتصل إلى 7.1 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 17 في المائة بنحو 28 مليون سهم لتصل إلى 190 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 19 في المائة بنحو 61 ألف صفقة لتصل إلى 377 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجع قطاع "التأمين" وحيدا بنحو 0.4 في المائة مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 8.9 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 4.8 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 4.7 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 30 في المائة بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 18 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 6 في المائة بقيمة 416 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "المنجم" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 63.80 ريال، يليه سهم "أماك" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 83 ريالا، وحل ثالثا سهم "الأبحاث والإعلام" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 190.60 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "المتحدة للتأمين" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 21.88 ريال، يليه سهم "التأمين العربية" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 14.38 ريال، وحل ثالثا سهم "أليانز إس إف" بنحو 9.8 في المائة ليغلق عند 13.68 ريال.

وأما من حيث تداولات الأسهم فكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 437 مليون ريال، يليه سهم "معادن" بقيمة 437 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء" بقيمة 321 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية