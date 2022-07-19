الصحة العالمية تدعو أوروبا إلى "التحرك الآن" : إصابات كورونا تضاعفت 3 مرات

تضاعف عدد إصابات فيروس كورونا في أنحاء أوروبا بواقع ثلاث مرات خلال الأسابيع الستة الماضية، ما يشير إلى "تحد كبير" يواجه نظام الرعاية الصحية في القارة لبقية العام، وفقا للمكاتب الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية.

وقال هانز كلوج، مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا: "رسالتي إلى الحكومات وسلطات الصحة هي: التحرك الآن للاستعداد للأشهر المقبلة".

وأشار إلى أنه "في الوقت الحالي، يشهد النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، حيث فصل الشتاء، موسم أنفلونزا نشطا للغاية، والذي يضع إلى جانب كورونا ضغطا مستمرا على النظم الصحية".

وقال: "قد نرى سيناريو مماثلا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يأتي في الخريف ويستمر إلى الشتاء. إذا تحركت السلطات الصحية الآن، فإنه يمكنها المساعدة في تقليل الاضطرابات المتوقعة في المجتمع، بما في ذلك غياب العاملين في خدمات الرعاية الصحة وزيادة الأعباء على الأنظمة الصحية وتعثر الأعمال التجارية وفوضى السفر".

وأشار كلوج إلى تسجيل 3 ملايين حالة جديدة الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه أضاف أن حالات دخول الرعاية المركزة لا تزال منخفضة نسبيا.

لكنه قال إنه يشعر بالقلق من أنه مع عودة الناس من الإجازات الصيفية وإعادة فتح المدارس وبدء التجمعات في الأماكن المغلقة بسبب درجات الحرارة المنخفضة، فإنه من الممكن ارتفاع عدد الإصابات بشكل أكبر.

وأشار إلى أن المشكلة تتفاقم بسبب انتشار سلالات جديدة من المتحور أوميكرون.

وذكر أنه من أجل الاستعداد، تحتاج الدول إلى إحياء حملات التطعيم، وفرض ارتداء الكمامات وتعزيز القدرات المختبرية وإعطاء الأولوية لتتبع المخالطين وتعزيز ممارسات مكافحة العدوى في جميع مرافق الرعاية الصحية.