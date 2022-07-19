بنغلاديش تقنن الكهرباء وتجبر المحلات على الإغلاق مبكرا لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

أعلنت بنغلادش الثلاثاء فرض قيود على استهلاك الطاقة وأغلقت محطات كهربائية في وقت يسدد الارتفاع العالمي لأسعار الوقود ضربة لاقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بحسب مسؤولين.

وقال المتحدث باسم وزارة الطاقة إسلام الدين إن أسعار الوقود العالمية ارتفعت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا ما دفع ببنغلادش إلى إغلاق المنشآت العاملة بالديزل ووقف بعض محطات الكهرباء العاملة بالغاز.

كما أمرت بنغلادش بتقنين الكهرباء لما يصل إلى ساعتين يوميا، وإغلاق المحلات بعد الساعة الثامنة مساء، وفق المسؤولين.

وقال إسلام الدين إن "إمدادات الكهرباء للمحلات والمراكز التجارية ستُقطع إذا انتهكت الأوامر".

وطُلب من عشرات آلاف المساجد في البلاد عدم تشغيل أجهزة التبريد إلا في أوقات الصلاة الخمسة، على ما قال.

وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة توفيق-الهي شودري قد حض المواطنين الجمعة على الاقتصاد في استهلاك الطاقة ودعا المسؤولين إلى التشارك في استخدام السيارات وتقليص ساعات العمل وعقد الاجتماعات على الانترنت.

وقال المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي احسان منصور إن تقنين الكهرباء ليس حلا جيدا للمشكلة الاقتصادية التي تفاقمت من جراء تراجع قيمة العملة (تاكا) مقابل الدولار.

وأضاف "المشكلة تتعلق بميزان المدفوعات. يمكن إدارة المشكلة لكن على الحكومة أن تقوم برفع أسعار الطاقة بدلا من تقنينها".

وقال الحزب القومي البنغلادشي، أكبر أحزاب المعارضة، إن تقنين الطاقة يظهر أن "البلد واقع في قبضة أزمة اقتصادية" ملقيا باللائمة على الإنفاق الحكومي.