 الأسهم السعودية تواصل مكاسبها وتسجل أعلى إغلاق في شهر

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية تعاملات جلسة اليوم بأكثر من 200 نقطة مدعومة بصعود أسهم البنوك والمواد الاساسية بشكل رئيسي، لتواصل السوق مكاسبها وللجلسة الثالثة.

وارتفع المؤشر العام 206 نقاط أو ما يعادل 1.8 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 11761 نقطة كأعلى إغلاق في شهر، وسط استمرار تحسن السيولة التي تجاوزت 7.1 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي ثم معادن وكلك مصرف الإنماء، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 190.98 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 377.4 ألف صفقة.

وكان الاكثر دعما لحركة المؤشر العام، سهم مصرف الراجحي بعد صعوده بـ 2.3 في المائة، الاغلاقتلاه سهم معادن المرتفع 9.5 في المائة، ثم ارامكو السعودية بمكاسب 0.7 في المائة.

وتتداول أسعار النفط اليوم على تراجع بنحو 1 في المائة، وسط تداول خام برنت قرب مستوى 105 دولارات للبرميل، ونحو 101 دولار لخام نايمكس، حيث تأتي التراجعات بعد مكاسب قوي خلال تعاملات أمس.

إلى ذلك، صعدت أسهم 173 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم المنجم وأماك وكذلك الأبحاث والإعلام، بمكاسب بالحد الأعلى 10 في المائة.

وكانت "أماك" قد اعلنت اليوم عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم بواقع 36.36 في المائة، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري بواقع 2 ريال للسهم.

كذلك أعلنت المنجم عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجلت أرباح بلغت 122.1 مليون ريال وبنمو سنوي بلغ 221في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 29 شركة تصدرها سهم التأمين العربية والمتحدة للتأمين وكذلك أليانز للتأمين بعد هبوطهم بالحد الأدنى 10 في المائة، وسط تداولات مكثفة على الأسهم الثلاثة.

أيضا تراجعت أسهم تشب 9.3 في المائة ونحو 7.4 في المائة من التراجعات طالت أسهم سايكو، وسط تراجع قطاع التأمين 0.4 في المائة وهو القطاع الوحيد الذي أغلق في المنطقة الحمراء.