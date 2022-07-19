النفط يرتفع بفعل مخاوف الإمدادات .. "برنت" عند 106.5 دولار

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم لتعوض بعض خسائرها في وقت سابق من الجلسة وبعد صعود بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في الجلسة السابقة وسط مخاوف من قلة الإمدادات.

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية سبتمبر 17 سنتا إلى 106.51 دولار للبرميل. وارتفع الخام 5.1 في المائة أمس الاثنين وهي أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 12 أبريل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 36 سنتا إلى 102.96 دولار للبرميل. وقفز الخام 5.1 في المائة أمس الاثنين في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 11 مايو، وفقا لـ"رويترز".

وينقضي أجل عقد أغسطس لخام غرب تكساس الوسيط غدا وسجلت العقود الآجلة لسبتمبر الأكثر تداولا 99.74 دولار للبرميل بزيادة 32 سنتا.

واضطربت أسعار النفط بفعل مخاوف متعلقة بالإمدادات بعد عقوبات غربية على إمدادات الخام والوقود الروسية أدت إلى اضطراب الشحنات التجارية إلى المصافي ثم إلى المستهلكين.

وتلقت أسعار النفط دعما من انخفاض الدولار اليوم. وحومت العملة الأمريكية عند أدنى مستوى في أسبوع، الأمر الذي يجعل النفط المقوم بالدولار أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.