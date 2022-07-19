إحراز تقدم جاد في محادثات تصدير الحبوب الأوكرانية

قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن المشاركين في المحادثات بشأن قضية صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود نجحوا في إحراز تقدم جاد.

مشيرا إلى أنه لا تزال هناك مشكلات فنية تتعلق بالجولة التالية من المفاوضات.

واستضافت مدينة إسطنبول مفاوضات في 13 يوليو، تتعلق بصادرات بالحبوب حضرها مسؤولون عسكريون من تركيا وروسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى وفد من الأمم المتحدة.

وأعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مؤخرا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود خلال هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

