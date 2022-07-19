قطاع أنظمة الطيران والفضاء في "SAMI" يوقع اتفاقية رئيسة مع "إيرباص هيليكوبترز" العربية

وقع قطاع أنظمة الطيران والفضاء في شركة SAMI اتفاقية مع شركة إيرباص هيليكوبترز العربية التي تعد ذراع شركة إيرباص العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لمساعدة شركة SAMI على بناء قدراتها الفنية لتقديم الدعم الفني للطائرات العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية.

وستلعب هذه الاتفاقية دورًا رئيسًا في تزويد الفنيين بمهارات صيانة هيكل الطائرة المروحية، وتعزيز قدراتها الإصلاحية لأجهزة الهبوط والمحركات وملحقات المحركات والشفرات، وذلك من خلال اتفاقية المشاركة الصناعية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبخاصة في ظل وجود شركات محلية متخصصة في أعمال الصيانة والإصلاح والعَمرة، ومن ضمنها شركة المعدات المكملة الطائرات المحدودة AACC، وهي شركة تابعة لشركة SAMI.