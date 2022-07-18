مملوكة لصندوق الاستثمارات .. إطلاق شركة AviLease لتأجير الطائرات رسميا وتوقيع أول اتفاقية مع "ناس"

أطلقت رسميا اليوم شركة تأجير الطائرات "AviLease” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك خلال حفل تدشين في العاصمة البريطانية لندن تزامناً مع أسبوع فارنبورو الدولي للطيران.

وجرى خلال حفل الإطلاق توقيع أول اتفاقية لشراء وإعادة تأجير 12 طائرة جديدة من طراز إيرباص””A320neo مع طيران ناس، الناقل الجوي الرائد في مفهوم الطيران الاقتصادي، حيث سيتم تسليم الطائرات خلال العامين 2022 و2023.

وتهدف AviLease للمساهمة في تطوير منظومة قطاع الطيران في المملكة عبر التوسع في قطاع تأجير الطائرات، التي ستركز على خدمات التأجير والبيع وإدارة أساطيل الطائرات.

وجاء توقيع أولى اتفاقيات الشركة خلال حفل التدشين بحضور عدد من كبار المسؤولين بشركات تصنيع الطائرات العالمية، وشركات الطيران، ومؤسسات مالية، إلى جانب حضور مسؤولين من صندوق الاستثمارات العامة، وطيران ناس.

من جانبه، قال فهد السيف، رئيس مجلس إدارة “AviLease” "انطلاقة طموحة للشركة بتوقيع أولى إتفاقياتها مع طيران ناس. واليوم يمثل بداية رحلة ريادية في قطاع تأجير الطائرات، إذ سيكون للشركة دور قيادي في تمكين استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران، ما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030."

بدوره، ذكر عايض الجعيد رئيس مجلس إدارة ناس القابضة "نهنئ صندوق الاستثمارات العامة على إطلاق “AviLease”، شركة تأجير الطائرات الجديدة، ويسعدنا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية. ونحن بصفتنا ناقل جوي سعودي، نستشرف فرصاً رائعة للتوسع بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة، والآفاق التي طرحتها رؤية 2030 لقطاع النقل."

من ناحيته، قال إدوارد أوبريان، الرئيس التنفيذي لـشركة “AviLease” ، إن الشركة تمتلك الطموح للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع تأجير الطائرات محلياً ودولياً، إلى جانب مساهمة خبرات الصندوق الاستثمارية، وموازنته المالية القوية، في تمكين الشركة .. ونحن نسعى للاستثمار في تأسيس أسطول متنوع من الطائرات الحديثة والمتطورة تقنياً."

من جهته، قال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس "من المؤكد أن الطائرات الاثني عشر من طراز إيرباص A320neo الجديدة ستمكننا من مواصلة توسيع أسطولنا من الطائرات الحديثة التي تتميز بكفاءة استهلاك الوقود، وتعزز التزامنا بدعم استراتيجية أعمالنا وتطورنا، من خلال شراكتنا الجديدة مع AviLease."

وأضاف المهنا، "هذه الاتفاقية ستسهم في تحقيق طموحات طيران ناس لدعم الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني والتي تهدف إلى زيادة عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنوياً عبر كافة مطارات المملكة، وربط المملكة بأكثر من 250 وجهة دولية بحلول عام 2030."

ويأتي إطلاق “AviLease” تأكيداً على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاعات الواعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالإضافة إلى تعزيز الخيارات، والاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.