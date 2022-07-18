إزالة 102.3 مليون مقطع فيديو مخالف على «تيك توك» خلال الربع الأول من 2022

تعد منصة تيك توك أكثر منصات الفيديو استخداما على مستوى العالم، حيث يقوم الملايين من منشئي المحتوى بنشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وبخلاف منشئي المحتوى هؤلاء، يستخدم عديد من مستخدمي الإنترنت أيضا تيك توك لتخزين ونشر مقاطع الفيديو الشخصية الخاصة به، ومن ضمن هذه المقاطع، تنتشر عديد من المقاطع المخالفة التي تتناسب مع سياسات المنصة أو الآداب المجتمعة أو التي تبث الكراهية أو تحث على العنف وتقوم جميع المنصات بشكل دوري بمراجعة المحتوى المنشور على منصتها وحجبه، فخلال الربع الأول من العام الجاري أزالت منصة تيك توك أكثر من 102.3 مليون مقطع فيديو مخالف.وبحسب تقرير الشركة التي حمل اسم “تقرير تنفيذ إرشادات المجتمع”، الذي يلقي الضوء على حجم وطبيعة المحتوى والحسابات المخالفة، التي تمت إزالتها من تيك توك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وذلك في إطار حرص المنصة على إصدار التقارير ربع السنوية لإضفاء الشفافية على الإجراءات التي تتخذها للمساعدة على الحفاظ على المنصة آمنة ومرحبة وماتعة لمجتمعها العالمي، فقد تم الكشف عن المناطق الـ30 التي تضم أكبر عدد من مقاطع الفيديو التي تمت إزالتها، التي تمثل نحو 80 في المائة من إجمالي الفيديوهات المحذوفة، كما أشارت إلى مخططات جديدة لنشاط الحسابات المزيفة والمشاركات المزيفة، وذلك لإضفاء مزيد من الشفافية على الإجراءات التي تتخذها المنصة.وتقوم تيك توك بوضع أسس عمليات الإزالة حسب السياسة الفرعية، على سبيل المثال، تنشر المنصة حجم المحتوى الذي تمت إزالته بسبب الإيديولوجيات غير المرحب بها والهجمات والافتراءات التي تمثل السياسات الفرعية التي تندرج تحت السلوكيات المخالفة، إضافة إلى النسبة المئوية للمحتوى الذي تمت إزالته، دون مشاهدات، أو التي نشرت ولم يمر على نشرها 24 ساعة وتم إزالتها وفقا للسياسة الفرعية، وتتيح المنصة هذه البيانات في تنسيقات يمكن قراءتها آليا لدعم مزيد من التحليل من قبل الباحثين والأكاديميين والمجتمع.وكشف التقرير الجديد، أنه مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي تم خلاله إزالة أكثر من 85.7 مليون فيديو مخالف، فقد تم إزالة أكثر من 102.3 مليون مقطع فيديو مخالفا خلال الربع الأول من 2022، وهو ما يمثل نحو 1 في المائة من جميع مقاطع الفيديو التي تم تحميلها، وقد تمت إزالة ما يتجاوز 34.72 مليون مقطع فيديو تلقائيا، بينما تمت استعادة أكثر من 5.025 مليون مقطع فيديو.ولدى تيك توك سياسات صارمة لحماية المستخدمين من المحتوى المزيف أو الاحتيالي أو المضلل، الذي يشمل الإعلانات، وتخضع حسابات المعلنين والإعلانات المدفوعة لهذه السياسات ويجب أن تتبع إرشادات مجتمعنا وإرشادات الإعلان وشروط الخدمة. وشهد الربع الأول من 2022 ارتفاعا في العدد الكلي للإعلانات المحذوفة بسبب مخالفة سياسات الإعلان والإرشادات لدينا. ويعود ذلك إلى تغيير المقاربة بخصوص الإعلانات التي تنتهك السياسات وتقوية قدراتها في التنفيذ على مستوى الحسابات، وكانت تيك توك في السابق تقوم بحظر كل الزيارات للإعلانات المرتبطة بالحساب، الذي تعتقد بأنه انتهك سياساتها. أما بعد تنفيذ هذا التغيير، أصبحت المنصة قادرة على حذف كل الإعلانات المرتبطة بهذه الحسابات من أنظمتها الداخلية.وكشف التقرير عن بلوغ إجمالي عدد المقاطع المحذوفة لمختلف المخالفات في الولايات المتحدة أكثر من 14 مليون مقطع فيديو، والمملكة المتحدة بواقع 2،269 مليون مقطع محذوف، في حين بلغ عدد مقاطع الفيديو المحذوفة في المملكة أكثر من 1.915 مليون مقطع فيديو.يذكر أن منصة تيك توك تنشر بانتظام معلومات حول هذه الإجراءات لتحمل نفسها المسؤولية أمام مجتمعها. وتستخدم تيك توك مزيجا من التكنولوجيا المبتكرة والأفراد، لتحديد المحتوى الذي ينتهك إرشادات المجتمع ومراجعته واتخاذ إجراءات ضده.