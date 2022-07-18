ويعمل التطبيق بشكل وثيق مع منظومة Skiff Pages، التي تسمح للمستخدمين بالتعاون ومشاركة مساحات العمل مع التشفير التام واللامركزية، كما لا يقتصر استخدام التطبيق على الهواتف الذكية فحسب، بل يتوافر أيضا كخدمة على جميع منصات التشغيل بما في ذلك نظام التشغيل ويندوز.
تطبيق البريد الإلكتروني Skiff Mail يجمع الحسابات المتعددة مع خاصية تشفير الرسائل
ويعمل التطبيق بشكل وثيق مع منظومة Skiff Pages، التي تسمح للمستخدمين بالتعاون ومشاركة مساحات العمل مع التشفير التام واللامركزية، كما لا يقتصر استخدام التطبيق على الهواتف الذكية فحسب، بل يتوافر أيضا كخدمة على جميع منصات التشغيل بما في ذلك نظام التشغيل ويندوز.
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