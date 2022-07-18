تطبيق البريد الإلكتروني Skiff Mail يجمع الحسابات المتعددة مع خاصية تشفير الرسائل

منذ ظهور الهواتف الذكية واستخدامها في جميع مجالات الحياة وبشكل خاص للعمل، كان ولا يزال البريد الإلكتروني أحد أكثر الأمور والخدمات أهمية لمستخدمي الهواتف الذكية للأعمال بشكل خاص، ومع وجود عدد كبير من التطبيقات المخصصة للبريد الإلكتروني، إلا أن معظمها مخصصة ومن تطوير الشركات المالكة لهذه الخدمات مثل جيميل وأوتلوك من “مايكروسوفت” لإدارة البريد الإلكتروني، لكن لا يوجد مكان يجمع بين بريدين إلكترونيين لشركتين مختلفتين في هذه التطبيقات، وهنا يأتي دور تطبيق البريد الإلكترونيSkiff Mail الذي يوفر للمستخدمين إمكانية جمع عدة حسابات بريد إلكترونية إلى جانب إمكانية تشفير الرسائل. وSkiff Mail عبارة عن تطبيق بريد إلكتروني مفتوح المصدر يعتمد على تشفير end-to-end “كوسيلة لنقل الرسالة بحيث لا يمكن قراءتها إلا من قبل الطرف المتلقي، وتستخدم بعض مفاتيح التشفير التي تجعل الرسائل محمية من محاولات الاعتراض والتجسس عن طريق الوصول إلى الخوادم أو الشبكات التي يتم إرسال الرسائل عبرها.ويعمل التطبيق بشكل وثيق مع منظومة Skiff Pages، التي تسمح للمستخدمين بالتعاون ومشاركة مساحات العمل مع التشفير التام واللامركزية، كما لا يقتصر استخدام التطبيق على الهواتف الذكية فحسب، بل يتوافر أيضا كخدمة على جميع منصات التشغيل بما في ذلك نظام التشغيل ويندوز.