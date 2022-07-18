ارتفاع الإقبال على تقنيات الذكاء الاصطناعي .. جودة عالية وحلول متنوعة

تجاوزت المؤسسات على مستوى العالم مراحل التجارب المحدودة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي حيث باتت تطبق تقنياته عمليا، وذلك بفضل السرعة في التحول الرقمي جراء أزمة الجائحة والنضج الذي أحرزته أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة، وبدأت المؤسسات بلمس الفائدة من تبني هذه التقنيات، فقد كشفت شركة جونيبر نتوركس عن ارتفاع في الإقبال على تبني الذكاء الاصطناعي بين المؤسسات على مدى الأشهر الـ12 الماضية، ما يعود عليها بمنافع ملموسة، وكشفت في تقريرها أن 6 في المائة فقط من المسؤولين التنفيذيين قد تبنوا حلولا مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم، متعذرين بالتحديات التقنية ونقص المهارات وغياب الحوكمة خلال العام الماضي، لكن هذا الأمر تغير بشكل كبير هذا العام، حيث قال 63 في المائة من قادة الشركات إنهم على الأقل قد قطعوا شوطا طيبا باتجاه الوصول إلى أهداف تبني الذكاء الاصطناعي المخطط لها.ومع ذلك، لا يرى سوى قلة قليلة من القادة أن السياسات والإجراءات المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم، كتعيين مسؤول عن هذا المجال أو وضع معايير وعمليات مسؤولة للذكاء الاصطناعي، “ناضجة تماما”، ولا تتجاوز نسبة هؤلاء الـ9 في المائة. لكن مزيدا من القادة يرون أن الحوكمة أولوية، إذ يتفق 95 في المائة على أن الحوكمة المناسبة للذكاء الاصطناعي “مهمة لجعل المؤسسات مهيأة للتشريعات المستقبلية”، وذلك ارتفاعا من 87 في المائة في دراسة 2021، وقال 48 في المائة فقط من المستطلعة آراؤهم في الدراسة إنه يجب بذل مزيد من أجل التحكم الفاعل في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من شبه الإجماع على أهمية حوكمة الذكاء الاصطناعي وضرورة وجود سياسات للإدارة والحوكمة والصيانة، ومع ذلك، لا يزال هناك نقص في المواهب البشرية وما زالت سياسات الحوكمة تفتقر إلى النضج الكافي، وكلاهما من العوامل الضرورية لتحقيق الإدارة المسؤولة لنمو الذكاء الاصطناعي آخذة في الحسبان الحفاظ على الخصوصية والامتثال للتشريعات التنظيمية والحماية من القرصنة وإرهاب الذكاء الاصطناعي.وعلى الرغم من الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، لا يرى قادة تقنية المعلومات أنه يحل محل البشر، بل يسمح بتوفير وقت الموظفين للتركيز على أداء مهام عمل أكثر استراتيجية ودقة. وقد ذكر أكثر من نصف القادة التي تبلغ 55 في المائة بأن الذكاء الاصطناعي سيسمح للموظفين بأن يكونوا أكثر إبداعا، فيما رأى 50 في المائة منهم أن سيكسبهم مهارات جديدة، فيما قال 47 في المائة إنه سيزيد انخراطهم في العمل.واتفق جميع قادة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات تقريبا التي تبلغ نسبتهم 95 في المائة على أن حلول الأمن الرقمي “عنصر حاسم” في حماية حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسية، وازدادت أهمية الأمن الرقمي كثيرا باعتباره المجال الأكثر أهمية لاعتماد الذكاء الاصطناعي، فقال 29 في المائة إن الأمن الرقمي بات الأكثر أهمية لاعتماد الذكاء الاصطناعي في 2022، فيما قال 14 في المائة فقط الشيء ذاته في 2021، وقال جميع قادة تقنية المعلومات تقريبا التي تبلغ نسبتهم 96 في المائة إنه خلال الـ12 شهرا المقبلة، سيساعد الذكاء الاصطناعي على تقليل المخاطر وزيادة الجودة داخل مؤسساتهم، بالشبكات/السحابة 25 في المائة والبنية التحتية لتقنية المعلومات 21 في المائة وسلاسل التوريد 15 في المائة، نظرا إلى الاعتقاد بأن وظائف الأعمال أكثر ميلا لجني المنافع من توظيف الذكاء الاصطناعي.ويعد تعيين الأشخاص المناسبين للعمل وتطوير القدرات من أهم مجالات الاستثمار في تحسين الذكاء الاصطناعي. وقد صنف قادة تقنية المعلومات ثلاثة مجالات باعتبارها أفضل خيارات الاستثمار، 21 في المائة لكل منها، توظيف الأشخاص المناسبين لتشغيل قدرات الذكاء الاصطناعي وتطويرها، وتقديم مزيد من التدريب على نماذج الذكاء الاصطناعي، وتوسعة مدى الاستفادة من قدرات أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية ليشمل وحدات أعمال جديدة. وكان 26 في المائة من المشاركين في دراسة العام الماضي صنفوا تعيين مختصين لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات “أولوية استثمارية قصوى” لتحسين قدرات الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم، فيما قال 11 في المائة إن أولويتهم القصوى هي تدريب المستخدمين على الاستفادة الفاعلة من الأدوات المتاحة نفسها.ويذكر أن دراسة “جونيبر نتوركس” قد أجريت بالشراكة مع شركة الأبحاث ويكفيلد لإجراء دراسة استقصائية شملت 700 من كبار قادة تقنية المعلومات حول العالم، ممن لهم علاقة مباشرة بالخطط أو العمليات المتصلة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات في مؤسساتهم، وقاست الدراسة آراء المسؤولين في شأن قيمة الذكاء الاصطناعي، والنضج الملحوظ في توظيف تقنياته، والجوانب التي ما زالت تواجه بعض التحديات.