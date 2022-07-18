أكبر شركة صينية لبطاريات السيارات الكهربائية تتطلع للتصنيع في المكسيك

تدرس شركة كونتيمبوراري أمبريكس تكنولوجي الصينية، أكبر مصنعي البطاريات للسيارات الكهربائية في العالم، فتح مصنعين على الأقل في المكسيك لإنتاج البطاريات لسيارات تسلا وفورد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن الشركة تفكر في فتح مصنع في كل من سيوداد خواريز بولاية تشيواوا وسالتيلو بولاية كواويلا، وكلاهما بالقرب من حدود ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لخصوصية المعلومات إن الشركة تفكر في استثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار في المشروع.

ومن شأن هذا الموقع أن يوفر طريقا حول المعابر الحدودية لولاية تكساس، التي يوجد بها مصنع تسلا الجديد لكنها اتخذت في الأشهر الماضية إجراءات أدت إلى تعقيد الشحن والدخول إلى الولايات المتحدة.