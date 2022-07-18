الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم من أرباح جولدمان ساكس

بدأت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت تداولاتها على ارتفاع اليوم بعد أن فاقت أرباح بنك جولدمان ساكس التوقعات، مواصلة الزخم الإيجابي من الأسبوع الماضي وسط تراجع الرهانات على رفع كبير لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وصعد المؤشر داو جونز 187.72 نقطة أو 0.60 في المائة إلى 31475 نقطة، بحسب "رويترز" .

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز مرتفعا 20.63 نقطة أو 0.53 في المائة إلى 3883.79 نقطة، بينما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 109.22 نقطة أو 0.95 في المائة إلى 11561 نقطة.