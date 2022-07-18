بوتين: من المستحيل عزل روسيا عن باقي العالم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن من المستحيل عزل روسيا عن باقي العالم وإنه يجب على موسكو التركيز على تطوير التكنولوجيا الخاصة بها ودعم الشركات السريعة النمو.

وأضاف بوتين خلال حديث مع شخصيات حكومية في مؤتمر من خلال الفيديو وفقا لرويترز: "من الواضح أننا لا نستطيع أن نتطور بمعزل عن بقية العالم ولكننا لن نفعل ذلك. كما تعلمون لا يمكنك فقط في عالم اليوم رسم دائرة حول كل شيء‭‭.‬‬ ووضع سياج ضخم، فهذا غير ممكن".