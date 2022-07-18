الذهب يرتفع 0.7% والمتعاملون يركزون على رفع الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين مع انخفاض الدولار بعض الشيء في حين تراجع المستثمرون عن توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة مئة نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1719.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في نحو عام الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 في المائة إلى 1714.30 دولار، وفقا لرويترز.

ونزل الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاما متراجعا 0.3 في المائة مما خفض من تكلفة الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى.

وأشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة إلى أنهم سيتمسكون برفع الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعات البنك المركزي المقررة يومي 26 و27 يوليو.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 في المائة إلى 18.89 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1.4 في المائة إلى 862.69 دولار للأوقية. وقفز سعر البلاديوم 2.5 في المائة إلى 1875.12 دولار.