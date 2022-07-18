الأسهم الأوروبية تواكب الارتفاع العالمي

اقتفت الأسهم الأوروبية أثر الأسهم العالمية صعودا اليوم الإثنين، لكن المستثمرين يتوخون الحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي والاستئناف المقرر لتدفقات الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المائة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل انخفاضا 0.8 في المائة خلال الأسبوع الماضي. وكانت مكاسب اليوم واسعة النطاق وقادت أسهم قطاعات التعدين والطاقة والبنوك الارتفاع.

وانتعشت المعنويات عالميا بسبب آمال مرتبطة بالتحفيز في الصين وسط انتشار كوفيد-19، إضافة إلى تراجع المخاوف إزاء رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الشهر، وفقا لرويترز.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، وسيترقب المستثمرون مؤشرات على وتيرة وحجم الرفع في المستقبل.

في الوقت نفسه، من المقرر أن تنتهي صيانة خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، في 21 يوليو .

وينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت روسيا ستماطل في استئناف إمدادات الغاز وسط. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى أزمة في إمدادات الغاز في أوروبا وإبقاء الأسعار مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع سهم شركة الهندسة الهولندية أركاديس 8 في المائة بفضل إبرام صفقة، بينما تراجع سهم شركة التأمين البريطانية دايركت لاين 11.6 في المائة وسط توقعات قاتمة.