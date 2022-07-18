صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 149 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 14 صفقة خاصة بقيمة 149 مليون ريال على نحو 3.92 مليون سهم، تمت على أسهم عدد من الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية، وذلك على النحو التالي:

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة أكوا باور 150 50,000 7,500,000 الجزيرة 22.9 350,000 8,015,000 معادن 46.4 500,000 23,200,000 أرامكو السعودية 37 320,000 11,840,000 المواساة 232.2 25,000 5,805,000 جرير 147 50,000 7,350,000 إعمار 9.5 500,000 4,750,000 علم 265 50,000 13,250,000 بوبا العربية 156.8 75,000 11,760,000 الرياض 34.65 450,000 15,592,500 الإستثمار 19.2 500,000 9,600,000 المجموعة السعودية 24.46 300,000 7,338,000 ينساب 45.05 250,000 11,262,500 كهرباء السعودية 23.48 500,000 11,740,000



























































































