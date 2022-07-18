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أسواق الأسهم- السعودية

صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 149 مليون ريال

صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 149 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 14 صفقة خاصة بقيمة 149 مليون ريال على نحو 3.92 مليون سهم، تمت على أسهم عدد من الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية، وذلك على النحو التالي:

 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة 

أكوا باور

150

50,000

7,500,000

الجزيرة

22.9

350,000

8,015,000

معادن

46.4

500,000

23,200,000

أرامكو السعودية

37

320,000

11,840,000

المواساة

232.2

25,000

5,805,000

جرير

147

50,000

7,350,000

إعمار

9.5

500,000

4,750,000

علم

265

50,000

13,250,000

بوبا العربية

156.8

75,000

11,760,000

الرياض

34.65

450,000

15,592,500

الإستثمار

19.2

500,000

9,600,000

المجموعة السعودية

24.46

300,000

7,338,000

ينساب

45.05

250,000

11,262,500

كهرباء السعودية

23.48

500,000

11,740,000














































 

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