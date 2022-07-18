صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 149 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 14 صفقة خاصة بقيمة 149 مليون ريال على نحو 3.92 مليون سهم، تمت على أسهم عدد من الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية، وذلك على النحو التالي:
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
أكوا باور
|
150
|
50,000
|
7,500,000
|
الجزيرة
|
22.9
|
350,000
|
8,015,000
|
معادن
|
46.4
|
500,000
|
23,200,000
|
أرامكو السعودية
|
37
|
320,000
|
11,840,000
|
المواساة
|
232.2
|
25,000
|
5,805,000
|
جرير
|
147
|
50,000
|
7,350,000
|
إعمار
|
9.5
|
500,000
|
4,750,000
|
علم
|
265
|
50,000
|
13,250,000
|
بوبا العربية
|
156.8
|
75,000
|
11,760,000
|
الرياض
|
34.65
|
450,000
|
15,592,500
|
الإستثمار
|
19.2
|
500,000
|
9,600,000
|
المجموعة السعودية
|
24.46
|
300,000
|
7,338,000
|
ينساب
|
45.05
|
250,000
|
11,262,500
|
كهرباء السعودية
|
23.48
|
500,000
|
11,740,000
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