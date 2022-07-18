تاسي يرتفع 150 نقطة بدعم البنوك والطاقة

ارتفعت الأسهم السعودية خلال تعاملات جلسة اليوم بنحو 1.3 في المائة، والتي تعادل 150 نقطة ، ليتداول المؤشر العام قرب مستوى 11450 نقطة.

وكان المؤشر العام قد أغلق تعاملات الاسبوع الماضي عند أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021. و قاد ارتفاع السوق، قطاعا البنوك و الطاقة وكذلك المواد الأساسية.

ويتداول أرامكو السعودية على مكاسب 2.2 في المائة، في حين يتداول سهما مصرف الراجحي والبنك الأهلي على مكاسب 1.5 و 2 في المائة.

وتتداول أسعار النفط على مكاسب بأكثر من 2 في المائة، وسط تداول خام برنت قرب مستوى 104 دولارات للبرميل.

وأعلنت شركة اكسترا عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجلت أرباح بلغت 127 مليون ريال وبنمو سنوي بلغ 26 في المائة.



أما حركة الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت 136 شركة، بينما تراجعت أسهم 52 شركة.