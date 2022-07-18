الاتحاد الأوروبي: استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية مسألة حياة أو موت

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو مسألة حياة أو موت، وهناك أمل في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.

وقال بوريل لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مخصص للبحث في الأزمة الأوكرانية وفقا للفرنسية، إن حياة عشرات آلاف الأشخاص تعتمد على هذا الاتفاق، الذي يتمّ التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة.

