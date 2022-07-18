روسيا تستعد لشن هجوم واسع شرقي أوكرانيا في مواجهة أسلحة غربية جديدة

قال مسؤول عسكري أوكراني إن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها في أوكرانيا، بعد أن قالت موسكو إن قواتها ستكثف عملياتها العسكرية في "جميع مناطق العمليات".وفي الوقت الذي بدأت فيه إمدادات أسلحة غربية بعيدة المدى في مساعدة أوكرانيا انهمرت صواريخ وقذائف روسية على عدد من المدن في ضربات تقول كييف إنها أدت إلى مقتل العشرات في الأيام الأخيرة.وقال فاديم سكيبيتسكي المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية أمس الأول "ليست ضربات صاروخية من الجو والبحر فحسب. بل يمكننا أن نرى القصف على طول خط التماس بأكمله، على طول خط المواجهة بأكمله. هناك استخدام نشط للطيران التكتيكي وطائرات الهليكوبتر الهجومية".وتابع "من الواضح أن الاستعدادات جارية الآن للمرحلة التالية من الهجوم".وقال الجيش الأوكراني إن روسيا تعيد على ما يبدو تجميع وحداتها لشن هجوم على مدينة سلوفيانسك ذات الأهمية الرمزية التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونيتسك الشرقية.وقالت وزارة الدفاع البريطانية أمس إن روسيا تعزز مواقعها الدفاعية في المناطق التي تسيطر عليها في جنوب أوكرانيا.وتقول أوكرانيا إن 40 شخصا على الأقل قتلوا في قصف روسي لمناطق حضرية في الأيام الثلاثة الماضية، مع اشتداد الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 (فبراير) شباط.وإلى الجنوب تعرضت مدينة نيكوبول على نهر دنيبرو لهجوم بأكثر من 50 صاروخا روسيا من طراز جراد.وتقول موسكو إنها تستخدم أسلحة عالية الدقة لتقويض البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وحماية أمنها. ونفت مرارا استهداف المدنيين.وأمر سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي الوحدات العسكرية بتكثيف العمليات لمنع الضربات الأوكرانية على شرق أوكرانيا والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها روسيا، حيث قال إن كييف قد تضرب البنية التحتية المدنية أو السكان، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.وصرح دميتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق أمس إن رفض أوكرانيا وقوى حلف شمال الأطلسي الاعتراف بسلطة موسكو على شبه جزيرة القرم التي يوجد بها مقر أسطولها في البحر الأسود، يمثل "تهديدا منهجيا" لروسيا.وقال انفصاليون مدعومون من روسيا إن أوكرانيا قصفت بلدة ألتشيفسك شرقي سلوفيانسك بستة صواريخ مدفعية محمولة أمريكية الصنع أمس السبت. وقالت جمهورية لوجانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد إن الضربات أدت إلى مقتل اثنين وألحقت أضرارا بمستودع حافلات ومجمع صحي وشقق سكنية.وقالت القوات المسلحة الأوكرانية إنها قصفت مستودع الحافلات لأنها تلقت معلومات بأنه يستخدم لإيواء جنود روس.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت منصة إطلاق ومركبة تحميل تخصان منظومة صواريخ هيمارس المنشورة بالقرب من مدينة بوكروفيسك الشرقية.واصلت روسيا أمس قصف مدن أوكرانية عدة عشية اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يرمي إلى تشديد العقوبات على روسيا.ويبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم تشديد العقوبات على موسكو، بعدما أدى تبني عقوبات سابقة إلى عزل روسيا وإلحاق ضرر كبير باقتصادها دون أن يدفع الكرملين إلى التراجع.وكان بوتين قد حذر في بداية يوليو من أن موسكو "لم تبدأ بعد الأمور الجدية" في أوكرانيا، والأسبوع الماضي أعطى سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي التوجيهات اللازمة لزيادة "الضغط العسكري".وبعد ثلاثة أيام على الضربات الصاروخية التي دمرت وسط مدينة فينيتسيا البعيدة مئات الكيلومترات من الجبهة، لا تزال المعارك مستمرة.وليل السبت الأحد استهدفت خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد والقريبة من الحدود الروسية بضربات صاروخية.